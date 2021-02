Cheia já atinge 70% de Tarauacá e afeta mais de 7 mil famílias

De acordo com informações da Defesa Civil Municipal, mais de 7 mil imóveis foram alcançados pelas águas do rio

O vice-governador do Acre, Major Rocha e o deputado estadual, Luiz Gonzaga estão em agenda oficial acompanhando os trabalhos de assistência às famílias atingidas pelas cheias dos rios Envira e Tarauacá.

Distante mais de 380 km de Rio Branco, a cidade de Tarauacá está com cerca de 70% de suas ruas e imóveis atingidos pela enchente do manancial.

De acordo com informações da Defesa Civil Municipal, mais de 7 mil imóveis foram alcançados pelas águas do rio, perfazendo um total de 28 mil pessoas em situação de alagamento.

Corpo de Bombeiros e Iapen se revesam na remoção dos desabrigados, enquanto Polícia Militar e Polícia Civil realizam patrulhamento e segurança nos abrigos instalados pelo Poder Público e nas ruas da cidade.

Até o momento, o Corpo de Bombeiros faz uso de 9 embarcações, 9 caminhões e duas camionetes na assistência aos desabrigados.

O vice-governador está neste momento na cidade e junto com a prefeita Maria Lucinéia está visitando as famílias desabrigadas.Uma verdadeira operação de guerra foi montada para atender os atingidos pela cheia do manancial.

