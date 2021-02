Clubes acreanos podem disputar a Copa do Brasil-2021 fora de casa

Com previsão de início para o dia 10 de março, a 33ª edição da Copa do Brasil corre o risco de, pela primeira vez na história, desde a presença de clubes do Acre – a partir da segunda edição, não realizar nenhum jogo em solo acreano, isso justificado pelo fato do estado viver uma classificação de risco para a pandemia do novo coronavírus.

Nesta segunda-feira (22), o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 divulgará nova classificação de risco da pandemia no estado. No entanto, os números de médias de casos, óbitos e vagas para internações de doentes na rede hospitalar conspiram contra uma melhora no quadro de classificação da pandemia, assim com forte tendência pela permanência da faixa vermelha.

