Coluna da Beth traz Júnior Passos e Raquel Zayre curtindo as férias em Fortaleza; veja

E-mail: cacau4949@hotmail.com

Instagram: @beth_news_

Facebook: Beth Newshttps://www.facebook.com/Beth-News-453057678155690

Juliano Freitas feliz com os pais Marília e Romualdo na festa surpresa em ritmo havaiano preparado pela esposa Sarah Freitas.



Alessandra Nogueira deslumbrante entrando no nono mês da primogênita Amanda.



A mineira Leny Souza abusando da beleza com linda lingerie da multimarca @rosa&pimenta que entrega em todo o país.



As unhas de 2021 são dominadas por tendências da moda, cores, formas e nail art que vão deixar você sem palavras. Prepare-se para descobri-los juntos e escolher o novo visual para suas unhas.

A designer de unhas Patrícia Costa, da Suav – Rio Branco/AC· um Spa, beleza e cuidados pessoais, especialista em unhas, depilação e designer de sobrancelha, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 36, Rio Branco.

Agendamento de horário (68) 3301-8018

@suaveriobranco @patriciacosta

http://whats.link/suavriobranco

Nilda Souza pronta para a Folia de Momo na chácara da família bem longe da aglomeração e do coronavirus. Certíssima!



Pessoas que se dizem desconstruída com discursos e atitudes biofóbicas, uma casa inteira destilando ódio e desumanização. O estopim? Um beijo! Um beijo de verdade, olhos fechados, mão na nuca! Que coragem você teve Lucas Penteado e mais corajoso ainda por sair daquela casa de torturas cheia de pessoas tóxicas, que o criticaram por viver sua ideologia de vida. O ano é 2021 e um beijo gay ainda é notícia. O quanto um país precisa ser retrógrado para que a imprensa explore a obviedade de duas pessoas do mesmo sexo se desejarem? Quem enxerga um avanço nos noticiários, que procure um oftalmologista e um psiquiatra.



Luana Freitas foi uma das aniversariantes da semana em Brasília, onde reside atualmente. Na foto com o marido Davyson e a caçula Alice.



Marivan Moreira toda plena na folia de Momo em Olinda. Ela jura que não tem aglomeração e que tirou a máscara somente para a foto.



Júnior Passos e sua Raquel Zayre, Juscelino e Katiúcia Castro curtindo as férias em Fortaleza, sem aglomeração, garantem!



Regina Praxedes toda orgulhosa com os filhos Gabriel e Samuel no dia do aniversário de 3 aninhos do caçula.



Durante sua posse como presidente da Associação dos Magistrados do Acre (Asmac), Maria Rosinete dos Reis Silva, eleita para o biênio 2021-2022 na cerimônia feita no Palácio da Justiça, on line, via teleconferência e pelo YouTube. O evento teve as presenças virtuais de autoridades do Estado, magistrados e representantes da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB).



Eu Rosi Portela, Rosiely e Alessandra Portela na gravação do vídeo da promoção de carnaval na @tizriobranco tops, shorts e croppeds por 50,00 e vestidos somente 100 reais. Não dá para perder, nem sob tortura!

Travessa Guaporé 293 Bairro Cerâmica. WhatsApp para entrega em domicílio (68) 99955- 2005 @tizriobranco



A linda Maura Costa rindo a toa com as comparações com a musa Claudia Leitte. Lembra muito mesmo!

Bob Marley era como um para-raios, ele atraía controvérsias e debates. Propunha muitas discussões, como a questão racial, por exemplo. Ele era mestiço – metade branco, metade negro. Por isso, para muitos negros, Bob Marley jamais seria negro. Para os brancos, ele era muito pobre, pouco instruído, tinha um cabelo bagunçado e jamais seria um deles. O lado branco da família dele nunca o ajudou, em nada. Mas ele se tornou um astro no mundo, e esse lado branco da família ficou numa situação complicada. Marley ganhou dinheiro e fama, e talvez eles precisassem dele um dia – mas ele ainda era metade negro.

Ele também levantava questões de classe. Era um sujeito vindo do gueto que se muda para o mesmo bairro do primeiro-ministro e da elite política da Jamaica. É como se um rapper controverso comprasse uma mansão ao lado da Casa Branca. Nos anos 1970, havia uma elite intelectual negra na Jamaica, formada pela primeira geração de jamaicanos negros com formação universitária. E Marley não tinha nenhum título acadêmico, mas o mundo o elegeu como a voz da liberdade, a voz da luta. Ele foi odiado por isso. Foi ele quem começou muitos debates culturais importantes naquela época. Antes de Bob Marley, quem usasse cabelo como o dele era expulso de casa.



On Line

*São tantas dificuldades nesta pandemia, que começa com o Ministério da Saúde que erra também, em não desenvolver uma campanha de esclarecimento a nível federal em todos os veículos de comunicação de massa.

*O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) pede esclarecimentos a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco sobre a exigência de apresentação do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) para a vacinação em domicílio de idosos acima de 90 anos. Os que tem mobilidade reduzida, não estariam conseguindo realizar o agendamento pelo Serviço de Atendimento Virtual da vacinação em domicílio, pelo fato de estar sendo exigido deles, de forma indevida, o comparecimento pessoal ao Posto de Saúde, para a feitura do cartão SUS. É suficiente apenas a apresentação de documento de identificação (RG ou CPF) da pessoa a ser vacinada, pois o acesso ao SUS é um direito de cidadania.

*Além de logística distante dos outros Estados, os acreanos enfrentam de uma só vez o coronavírus, a Dengue e alagação. É só vixe, atrás de eita!

*Estamos no século 21, gente, não dá para acreditar que esses chineses continuam agindo como se estivéssemos no início dos tempos e a ONU e outras instituições globais não tomem uma atitude dura. Todo mundo na mão dos chineses, dependendo de insumos para as vacinas. Se as multinacionais que estão lá instaladas exercessem algum tipo de cobrança, mas não fazem nada, infelizmente, vai piorar muito. E só estamos na metade do segundo mês do ano.

*Boa a iniciativa da procuradora-geral de Justiça do MPAC, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, em lançar a campanha “MP Solidário”, para ajudar as famílias que foram atingidas pelas fortes chuvas na Capital durante a semana. Várias outras entidades estão mobilizadas e ajudando de fato a população, outros nem tanto. São tantas fotos trabalhadas na miséria de alguns para promoção política eleitoreira que até enoja.

*A Câmara Federal aprovou por 339 votos a 114 o projeto de autonomia do Banco Central. O país como sempre sendo vendido/doado aos ricos.

Já perguntou como votou o seu deputado ou a tua deputada?

*O Senac está oferecendo novas especializações. São elas: Empreendedorismo, Criatividade e Inovação, Gestão Logística da Cadeia de Suprimentos e Nutrição e Exercício: saúde, comportamento e performance. Além desses lançamentos, o curso Engenharia da Qualidade de Software foi reformulado. O foco é proporcionar aos estudantes a possibilidade de conclusão de especialização em menor tempo e carga horária de 360 horas.

*A feminista que milita errado. A lésbica que “deslegitima” um beijo gay. O humorista que faz o outro chorar. O rapper que faz letras em defesa dos oprimidos, mas na vida real é um ditador cruel. Que esse circo de horrores nos ensine o que não devemos ser.

A força das cinzas

A fênix ou fénix é um pássaro da mitologia grega que, quando morria, entrava em autocombustão e, passado algum tempo, renascia das próprias cinzas. Outra característica da fénix é sua força que a faz transportar em voo cargas muito pesadas, havendo lendas nas quais chega a carregar elefantes. Podendo se transformar em uma ave de fogo.

Teria penas brilhantes, douradas, e vermelho-arroxeadas, e seria do mesmo tamanho ou maior do que uma águia. Segundo alguns escritores gregos, a fénix vivia exatamente quinhentos anos. Outros acreditavam que seu ciclo de vida era de 97.200 anos. No final de cada ciclo de vida, a fénix queimava-se numa pira funerária. A vida longa da fénix e o seu dramático renascimento das próprias cinzas transformaram-na em símbolo da imortalidade e do renascimento espiritual.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários