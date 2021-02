Com 100% dos leitos ocupados, família implora por vaga na UTI para idoso em CZS

O colapso na Saúde de Cruzeiro do Sul começou. Com 100% dos leitos de UTI ocupados, pacientes graves correm risco de morte. A informação foi repassada a redação do Jornal Juruá em Tempo, por profissionais que trabalhando no Hospital.

Um idoso de 85 anos é um dos pacientes em estado grave que aguarda uma vaga na UTI. O idoso precisa sem entubado com urgência, mas não há leito disponível.

”Ele pode morrer a qualquer momento por conta da falta de leitos, não temos como entuba-lo”, afirmou o profissional.

Há informações de que um jovem com 80% do pulmão comprometido também aguarda uma vaga na UTI. Os dois pacientes correm risco de morte.

