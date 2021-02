Com 2 de Messi, Barcelona vence e se aproxima de líderes do Espanhol

Após ser goleado pelo Paris Saint-Germain (4 x 1) e empatar com o Cádiz (1 x 1), o Barcelona deu um respiro na crise e chegou aos 50 pontos, em terceiro lugar no Campeonato Espanhol. Está, assim, a cinco do Atlético de Madrid, e a dois do Real Madrid, além de ter vantagem de dois para o Sevilla. O Elche, por sua vez, é o penúltimo colocado, com 21. E Messi ocupa a artilharia do Espanhol com 18 gols.

