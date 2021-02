Com alagação, terminais eletrônicos do Banco do Brasil serão instalados em USP de Sena

Servidores ligados à Rede Estadual recebem seus pagamentos na Agência do Banco do Brasil

A agência do Banco do Brasil de Sena Madureira, que fica localizada na Avenida Avelino Chaves, foi invadida pelas águas da enchente do Rio Iaco, impossibilitando qualquer tipo de atendimento à população.

Muitos moradores de Sena, principalmente quem é cliente da referida instituição bancária, ficaram preocupados com a situação, visto que, não tem onde sacar o dinheiro no momento.

Objetivando mudar essa realidade, a gerência do Banco confirmou nesta manhã que terminais eletrônicos serão instalados ainda nesta semana na Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira.

“Estamos reunindo todos os esforços para instalar esses terminais até quarta-feira desta semana. Assim, os servidores públicos e demais clientes poderão realizar suas operações normalmente”, destacou Rafael Queiróz, gerente.

Servidores ligados à Rede Estadual recebem seus pagamentos na Agência do Banco do Brasil. Neste final de semana, o pagamento será efetuado.

