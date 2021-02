Com alta de 110%, Acre é estado com maior aumento no número de novas mortes por covid-19

Mais uma péssima notícia para o Acre no enfrentamento à covid-19: o consórcio de veículos de imprensa., o estado é o que mais teve aumento no número de novas mortes por covid-19 nos últimos sete dias com 110% a mais.

O calculo é feiro a partir de dados da secretarias estaduais de saúde. Foram 37 óbitos contabilizados entre os dias 15 e 22 de fevereiro.

Além do Acre, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Par, Paraíba, Goiás e Bahia também estão em alta.Nove estados estão em estabilidade e apenas cinco em queda.

Nesta segunda-feira (22) o Acre atingiu o total de 968 óbitos por covid-19. 54.969 já testara, positivo para a doença.

Brasil

Ainda segundo o consórcio, o Brasil tem 247.276 óbitos e 10.197.531 casos confirmados da doença. Nas últimas 24 horas, foram registradas 716 novas mortes e pelo terceiro dia consecutivo, apresenta média de mais de mil mortes provocadas pela covid-19. A média de óbitos nos últimos sete dias é de 1.055.

Além da covid

Não bastasse a pandemia da covid-19 que está desenfreada no estado, o Acre enfrenta outros fantasmas: crise migratória, epidemia de dengue e as cheias dos rios.

A situação fez com que o governador Gladson Cameli decretasse nesta segunda (22), estado de calamidade pública nos municípios de Rio Branco, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus, Feijó, Tarauacá, Jordão, Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Mâncio Lima.

