Com arma apontada, repórter é roubado em frente a estádio; veja o vídeo

A situação ocorreu com Diego Ordinola, em frente ao Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador

O jornalista esportivo Diego Ordinola , das rádios Diblú e Directv do Equador, foi roubado enquanto estava fora do estádio Monumental realizando trabalho informativo relacionado à Noite Amarela , evento tradicional do Barcelona de Guayaquil, no qual, o time convida uma estrela de renome mundial para defender as cores do clube em partida amistosa, levando nas costas o ano de aniversário da equipe.

Em um vídeo, postado na conta do comunicador no Twitter, um indivíduo é visto usando máscara boné, ele aponta uma arma para Ordinola, para depois fazer o mesmo com o cinegrafista, enquanto os intimida.

Ni siquiera podemos trabajar tranquilos, esto ocurrió a las 13:00 de hoy en las afueras del Estadio Monumental.

La @PoliciaEcuador se comprometió a dar con estos delincuentes. #Inseguridad pic.twitter.com/OE2KybP0Od — Diego Ordinola (@Diegordinola) February 12, 2021

O criminoso pega o celular do jornalista esportivo e depois foge de motocicleta, após insultar a equipe que trabalhava fora do estádio.

“Não dá para trabalhar nem tranquilo, isso aconteceu às 13h de hoje, fora do Estádio Monumental. A Polícia do Equador prometeu encontrar esses bandidos”, foi a mensagem que Ordinola escreveu em sua rede social.

