Com enfrentamento de alagação, covid e dengue no Acre, Duarte pede União: “Tríplice do caos”

Duarte conclamou que todos deixem as diferenças políticas de lado e que seja feita uma corrente do bem para socorrer a população. O parlamentar disse que todos podem fazer algo para contribuir: governo, prefeituras, parlamentares, empresários, organizações da sociedade civil e população em geral.

“Meu gabinete está iniciando uma campanha de arrecadação de donativos como Kits de limpeza e cestas básicas para ajudar os atingidos pela alagação. Vamos colocar barco e veículo para auxiliar também na remoção de famílias e de seus pertences para abrigos públicos e locais seguros”, garantiu Roberto Duarte.

No entanto, segundo o parlamentar, a atuação do governo e da prefeitura precisa ser fortalecida também no combate ao coronavírus, intensificando fiscalização, realizando campanhas de informação e sensibilização da população sobre os cuidados para minimizar a disseminação do vírus e, principalmente, ampliando a cobertura de imunização.

O Deputado destacou que protocolou, na última sexta-feira, projeto de lei que exige transparência da vacinação contra Covid-19 no Acre. Segundo o texto, o Governo do Acre fica obrigado a publicar, em meio digital, informações relativas ao quantitativo de vacinas adquiridas e seus respectivos laboratórios; os custos para a aquisição das doses; os grupos elegíveis e sua quantificação, o município onde ocorreu, ocorre ou ocorrerá a vacinação; os dados sobre as compras das vacinas, o estoque e a distribuição dos insumos necessários, entre outras providências.

“Paralelo a tudo isso, Municípios, Estado e a população precisam fazer sua parte no controle e combate ao surto de dengue”, destacou Roberto Duarte.

Ao final da sua fala, Duarte lamentou a situação pela qual centenas de famílias tiveram suas casas atingidas pela alagação do final de semana. “Aqui na Aleac sei que todos os parlamentares estão contribuindo como podem. Vamos ajudar sem expor as pessoas. Vamos ajudar de coração. Infelizmente, vemos muitas cenas apenas para garantir postagem nas redes sociais”, afirmou Roberto Duarte.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários