Com parte da BR-364 alagada em Sena, ônibus e carros estão em fila quilométrica por horas

Representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) já foram até o local

O problema causado pelo transbordamento de um igarapé na BR-364, que liga Sena Madureira a Manoel Urbano, continua deixando a rodovia intrafegável.

De acordo com informações repassadas pelo radialista J. Aparecido, representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) já foram até o local, mas não conseguiram resolver a situação.

Carros e veículos de grande porte estão formando filas quilométricas no local, aguardando passagem.

O ônibus que faz a rota Rio Branco-Cruzeiro do Sul ainda está aguardando a horas, no município de Sena Madureira, com passageiros.

