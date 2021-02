Comerciante morre após capotar na estrada de Sena; esposa foi encaminhada ao PS

O comerciante Ismael Souza, de 49 anos, mais conhecido como “Ismael da farinha”, morreu após sofrer um acidente na tarde desta segunda-feira (22), no km 70 da BR-364, sentido Rio Branco a Sena Madureira, no interior do Acre. A esposa dele ficou ferida no acidente.

Segunda informação da polícia, Ismael estava trafegando em uma caminhonete modelo Hilux de cor branca na companhia da própria esposa, Marcilene Peres Rodrigues Muniz, 41 anos, quando o veículo bateu em um buraco e capotou na rodovia.

Ainda segundo informações da polícia, o comerciante havia saído de Rio Branco e estava voltando para Sena Madureira com mercadoria na carroceria do veículo. No capotamento, as vítimas foram arremessadas para fora do veículo e a caminhonete esmagou a cabeça de Ismael da farinha.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou a ambulância de suporte avançado (01), mas quando os socorristas chegaram ao local, só puderam atestar a morte de Ismael. Já Marcilene foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), também foi acionada e isolou a área para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários