Comitê deve manter Acre em Bandeira Vermelha por tempo indeterminado em nova avaliação

A reunião do comitê deverá ocorrer na próxima segunda-feira (22), na Casa Civil

A reunião do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, que ocorreria no fim desta semana, foi adiada para a próxima segunda-feira (22), no entanto, especula-se que o Acre deve permanecer em bandeira vermelha por tempo indeterminado.

De acordo com informações repassadas pelo governo, o motivo pelo qual o decreto deverá ser prorrogado é em razão do aumento de casos de Covid-19 nos últimos dias. Somente na sexta-feira (19), mais de 400 novos casos da doença foram registrados.

O decreto baixado no dia 1 de fevereiro, proíbe o funcionamento de serviços não essenciais, como bares, restaurantes, academias e shoppings.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários