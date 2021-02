Conheça o curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Uninorte

O curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Uninorte possui uma das melhores estruturas do estado. Dispondo de ambientes amplos para aulas teóricas e práticas, laboratórios com computadores de última geração com programas específicos de projetos em 2D e 3D. Contando ainda com laboratórios próprios de interiores, planejados, topografia e outros.

Ademais a graduação dispõe de um capacitado corpo docente composto por profissionais reconhecidos e atuantes em suas especialidades. Além disso, a instituição é a primeira a implantar a disciplina de Geoprocessamento, para digitalização de imagens obtidas por sensores, GPS, Drone, softwares e metodologias aplicadas ao levantamento rural e urbano. O profissional de Arquitetura e Urbanismo pode trabalhar com residências, comércios, praças, parques e até indústrias.

O arquiteto também é urbanista! Na profissão pode ser considerado multifacetado, pois ele pode trabalhar em diversos segmentos, como autônomo, sócio em escritório de arquitetura, projeto de interiores, paisagismo, ilustrador, luminotécnico, iluminação de eventos e grandes ambientes. Além da possibilidade de trabalhar com pesquisas na área de patrimônio histórico, tecnologias, ambientais e sustentabilidade. Também existem profissionais que atuam em órgãos públicos com obras de revitalização.

A Uninorte busca proporcionar o crescimento pessoal e profissional do estudante, somando um currículo amplo e atual com vivência prática antes mesmo de concluir a faculdade. Além de, oferecer o Melhor Programa de Parcelamento Estudantil, o PARÇA. Com ele, o aluno estuda pagando parte das mensalidades durante o curso e o restante, sem juros, só depois de formado.

Para sua formação, escolha uma instituição devidamente capacitada que possa oferecer uma boa estrutura e ensino de qualidade. Inscreva-se no Vestibular do Centro Universitário Uninorte. Por meio do link https://vestibular.uninorteac.edu.br/.

