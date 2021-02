Conheça o curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário Uninorte

O Curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário Uninorte dispõe de um corpo docente qualificado e com ampla experiência na área. Oferecendo uma metodologia que possibilita aulas práticas com simulações de situações reais da profissão. Com isso, os acadêmicos desenvolvem habilidades diferenciadas no mercado de trabalho.

Ademais, a Uninorte dispõe de uma metodologia que possibilita aulas práticas com simulações de situações reais da profissão. Com base nisso, a instituição é a que mais aprova no Exame de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e que mais tem aprovação em concursos públicos.

O profissional em Ciências Contábeis pode atuar como autônomo, sendo proprietário de empresa contábil, perito contábil, árbitro, auditor independente e consultor. Ele também pode atuar em empresas privadas como contador-geral, contador de custos, sub-contador, analista financeiro, planejador tributário, conselheiro fiscal e auditor interno.

A Uninorte busca proporcionar o crescimento pessoal e profissional do estudante, somando um currículo amplo e atual com vivência prática antes mesmo de concluir a faculdade. Além de, oferecer o Melhor Programa de Parcelamento Estudantil, o PARÇA. Com ele, o aluno estuda pagando parte das mensalidades durante o curso e o restante, sem juros, só depois de formado.

Para sua formação, escolha uma instituição devidamente capacitada que possa oferecer uma boa estrutura e ensino de qualidade. Inscreva-se no Vestibular do Centro Universitário Uninorte. Por meio do link https://vestibular.uninorteac.edu.br/.

