Conheça o curso de Fisioterapia do centro Universitário Uninorte

O curso de Fisioterapia do Centro Universitário Uninorte há mais de dez anos forma profissionais humanos, éticos e, principalmente, atualizados, pois os avanços tecnológicos exigem a adaptação e constante mudança. Possuindo um corpo docente altamente capacitado, a graduação dispõe de mestres e doutores, que incentivam a pesquisa, metodologias ativas de ensino e formação focada na profissionalização e humanização do fisioterapeuta.

Ademais, a Uninorte proporciona um ambiente acadêmico estruturado para o desenvolvimento profissional dos alunos e para atendimento gratuito à comunidade. Já são mais de 30 mil atendimentos realizados pelos acadêmicos e professores. Além disso, a instituição oferece um espaço moderno e estruturado com aparatos tecnológicos necessários para o aluno aprender sobre a estrutura e mecânica do corpo humano.

O profissional da Fisioterapia pode atuar na Saúde Preventiva (relaxamento muscular, exercícios respiratórios e alongamento corporal), na Fisioterapia Traumato Ortopédica e Reumatológica, respiratória, Cardiovascular, Geriátrica, Fisioterapia Gineco-Obstetrícia e saúde da mulher e do homem, Neonatal e Pediátrica, Neurofuncional, Fisioterapia em Dermatologia, Fisioterapia Ergonomia, Saúde Coletiva e do Trabalhador, Fisioterapia Oncológica, Docência e pesquisa.

A Uninorte busca proporcionar o crescimento pessoal e profissional do estudante, somando um currículo amplo e atual com vivência prática antes mesmo de concluir a faculdade. Além de, oferecer o Melhor Programa de Parcelamento Estudantil, o PARÇA. Com ele, o aluno estuda pagando parte das mensalidades durante o curso e o restante, sem juros, só depois de formado.

Para sua formação, escolha uma instituição devidamente capacitada que possa oferecer uma boa estrutura e ensino de qualidade. Inscreva-se no Vestibular do Centro Universitário Uninorte. Por meio do link https://vestibular.uninorteac.edu.br/.

