Conheça o curso de Sistemas de Informação do Centro Universitário Uninorte

O curso de Sistemas de Informação do Centro Universitário Uninorte dispõe de um corpo docente formado por especialistas, mestres e doutores, profissionais de destaque nas suas áreas de atuação que incentivam a pesquisa e prezam por metodologias ativas de ensino.

A instituição oferece uma metodologia que possibilita aulas práticas com simulações de situações reais da profissão. Na Uninorte, o acadêmico entra em contato com diversas tecnologias – do mobile e internet. Um dos grandes diferenciais do curso é a Fábrica de Software, no qual o acadêmico do 7º e 8º período precisa criar uma ferramenta de tecnologia da informação funcional para uma empresa ou órgão público.

Outro diferencial da Uninorte é a possibilidade de o graduado em Sistemas de Informação poder formar-se também em Redes de Computadores, tudo em quatro anos e meio. Além disso, o acadêmico tem à disposição 13 laboratórios exclusivos e com equipamentos de alta qualidade da CISCO (maior fabricante mundial de equipamentos de comunicação).

O profissional de Sistemas de Informação pode atuar em diversos setores e atividades, dentre elas, análise e desenvolvimento de sistemas, sistemas de computação, gestão de tecnologia da informação e programação e manutenção de software. É o profissional de SI que avalia as necessidades de TI dentro de uma organização, desde o desenvolvimento do sistema até a gestão de processos de negócio.

A Uninorte busca proporcionar o crescimento pessoal e profissional do estudante, somando um currículo amplo e atual com vivência prática antes mesmo de concluir a faculdade. Além de, oferecer o Melhor Programa de Parcelamento Estudantil, o PARÇA. Com ele, o aluno estuda pagando parte das mensalidades durante o curso e o restante, sem juros, só depois de formado.

Para sua formação, escolha uma instituição devidamente capacitada que possa oferecer uma boa estrutura e ensino de qualidade. Inscreva-se no Vestibular do Centro Universitário Uninorte. Por meio do link https://vestibular.uninorteac.edu.br/.

