Copa do Brasil Sub-20: Imperador Galvez encara o Londrina-PR na capital acreana

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou na tarde desta terça-feira (23) o sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil Sub-20 2021. O Imperador Galvez, representante acreano na competição, terá como adversário o Londrina-PR. O duelo será realizado na capital acreana, em jogo único, mas a data da partida ainda não foi divulgada pelo departamento de competições da CBF.

Conforme o regulamento, as 32 equipes classificadas serão divididas em grupos com dois times, e sucessivamente se enfrentarão até a grande final em jogos de ida e volta. O campeão do torneio garante vaga para a Supercopa do Brasil Sub-20, onde enfrentará o campeão brasileiro da categoria.

