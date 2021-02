Covid-19: esgotamento físico e mental fazem funcionários pedir demissão no Hospital do Juruá

Cruzeiro do Sul, atende doentes com Covid-19 das 5 cidades do Vale do Juruá

Na noite desta terça-feira, 16, uma funcionária do hospital do Juruá entrou em contato com o Jornal Juruá Informativa, para informar que um médico e uma fisioterapeuta haviam pedido demissão.

Segundo a servidora, os funcionários estão exaustos com a fadiga provocada pelo excesso de trabalho, e a necessidade de lidar com a covid-19 está cobrando um preço alto dos profissionais da saúde.

” Olha, todos nós já estamos no limite dos limites, já não sabemos a quem recorrer estamos atendendo todo Vale do Juruá, dá pra entender como fica a cabeça da gente? E provavelmente os outros irão seguir o mesmo rumo” Disse a funcionária

O Jornal Juruá Informativa entrou em contato com direção do hospital do Juruá, que nos informou que apenas uma fisioterapeuta pediu demissão, más médicos não teve nenhum que pediu pra sair até o momento.

O Hospital do Juruá e Campanha de Cruzeiro do Sul, atende doentes com Covid-19 das 5 cidades do Vale do Juruá, além de Feijó, Tarauacá e municípios do Amazonas, como Guajará e Ipixuna, mas a maioria , 14, dos pacientes da UTI nesta terça-feira, é de Cruzeiro. Dois são de Mâncio Lima, 1 de Ipixuna, 1 de Tarauacá, 1 de Marechal Thaumaturgo e 1 da cidade de Feijó.

