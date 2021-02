Covid-19: leitos obstétricos estão com mais de 100% de ocupação no Acre

Além da superlotação da Unidades de Terapia Intensiva (UTI) em todo o Acre, os leitos obstétricos também estão com ocupação elevada, com 150%.

Três mulheres grávidas estão internadas no Baixo Acre com covid-19, sendo que apenas 2 leitos são ofertados.

No Alto Acre, os 4 disponíveis estão com pacientes, com 100% de ocupação.

Neste domingo (14), os Hospitais públicos e privados informaram um total de 354 pacientes internados, dos

quais 258 estão com o teste positivo para Covid-19.

