Covid: AC recebeu vacinas suficientes para imunizar mais de 8% da população

Um levantamento feito pelo jornal UOL, a partir de dados do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que a distribuição de doses de imunizantes contra a covid-19 não tem sido proporcional ao tamanho da população de cada estado nem à gravidade da pandemia do novo coronavírus em cada região.

Roraima e Acre receberam o suficiente para imunizar 8,2% de suas respectivas populações. É a maior proporção entre as 27 unidades da federação.

Até o momento, o governo acreano adquiriu 51060 doses, o que chega ao valor de R$2.808.386,14. Desse totoal, pouco mais de 12 mil pessoas foram vacinadas, nos grupos prioritários.

A média do Brasil é 3,18% da população. 15 estados receberam menos doses do que a média nacional. Entre eles, está São Paulo, onde há doses suficientes para imunizar 2,8% dos paulistas.

O cálculo foi feito com base na última atualização dos números da distribuição de doses, feita em 9 de fevereiro. Ele leva em conta a distribuição de duas doses da CoronaVac e uma da vacina de Oxford.

