Criança morre após receber 4 anestesias para enfaixar braço quebrado, diz mãe

Em nota ao G1, a Secretaria de Saúde do Amazonas disse que entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Manicoré, responsável pela gestão do hospital, para apurar as circunstância do atendimento. A Secretaria da Saúde de Manicoré informou ao governo do estado que instaurou uma comissão para avaliar a conduta do médico. A Secretaria da Saúde do estado diz que vai acompanhar o processo.