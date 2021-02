Criminosos amarram motorista de aplicativo e roubam veículo em Sena Madureira

Um motorista de aplicativo, identificado apenas como Geraldo, foi vitima de roubo na madrugada desta terça-feira (23), no km 3 do Ramal do Polo, na zona rural do município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Segunda Informação da polícia, Geraldo recebeu uma solicitação de corrida no bairro Ana Vieira, próximo ao Horto Florestal. Ao chegar no local, acabou sendo rendido por quatro bandidos que estavam encapuzados, sendo que dois deles estavam armados.

Após ser rendido, o motorista foi amarrado e colocado dentro do próprio veículo de modelo Citroen C3 de cor prata e placa MZY 4123. Ele foi abandonado no Ramal do Polo e teve o carro levado pelos bandidos para Sena Madureira.

Depois de algumas horas, o motorista conseguiu se soltar e entrou em contato com a Polícia Militar, que continua realizando buscas ao veículo na cidade de Sena Madureira.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira.

*Com Informações de Aldejane Pinto.

