Criminosos criam página fake da campanha #SOSAcre para arrecadar dinheiro

Diante dos problemas enfrentados por alguns municípios do Acre que foram atingidos pela cheia dos rios, um grupo criminoso resolveu criar um perfil falso de arrecadação e uma conta bancária pendido doações.

A tentativa de golpe foi divulgada e esclarecida pelo Ministério Público do Acre (MPAC), que disse que a conta @canal_sos_acre no Instagram é falsa e não tem nenhum vínculo com a instituição.

O MPAC promove uma campanha para ajudar as vítimas das alagações, mas explica que os dados bancários confiáveis estão disponíveis nas páginas oficiais da instituição.

“Alertamos que a Campanha ‘SOS Acre’ não possui perfil nas redes sociais. Trata-se de conta FALSA. Estamos adotando as medidas cabíveis para identificar e punir os responsáveis”, diz um trecho da nota emitida pelo órgão.

“Informamos ainda que a única conta bancária apta a receber as doações é a da Associação do Ministério Público do Acre (Ag.: 2359-0 /CC: 14.300-6. Banco do Brasil). Pedimos que desconsiderem as postagens, não sigam e que denunciem”, finaliza.

