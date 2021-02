Curso gratuito para ensino virtual recebe inscrições até esta sexta-feira

Professores da Educação Básica e alunos de licenciatura têm até amanhã (26) para realizar as inscrições para as capacitações on-line e gratuitas sobre ensino virtual, oferecidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

São ofertadas 50 mil vagas para as capacitações. Os interessados podem se inscrever por meio deste link. Quem cumprir a carga horária mínima receberá certificados emitidos pela Capes. A formação, realizado em parceria com a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), oferece cinco módulos: Desenho Didático para o Ensino On-line, Como Produzir Videoaulas, Mediação em EaD, Multimeios em Educação e Psicologia da Educação.

As aulas estão acontecendo desde novembro do ano passado e cerca de 60 mil alunos já se inscreveram, segundo a Capes. Desenho Didático para o Ensino On-line tem 19.461 participantes, Como Produzir Videoaulas está com 17.336 e Mediação em EaD com 13.139. Os dois últimos módulos tiveram início em fevereiro e já contam com 3.182 inscritos em Multimeios em Educação e 5.543 em Psicologia da Educação.

A iniciativa tem como objetivo diminuir os impactos causados pelo isolamento social gerado pela pandemia de Covid-19 na área do ensino. O intuito é preparar os profissionais da educação básica para utilizar ferramentas on-line em sala de aula, ao retornarem às atividades presenciais, ou dentro de novos ambientes virtuais de ensino e aprendizagem.

Sobre os cursos

1- Como Produzir Videoaulas

Com 25 horas de duração, ele ensina as técnicas básicas para produção de aulas em vídeo, mostrando a importância do planejamento e da construção de um bom roteiro na criação de vídeos educacionais.

2- Mediação em EaD

Possui 30 horas de duração e apresenta os aspectos que envolvem a tutoria na educação a distância, as funções do professor/tutor, competências e habilidades imprescindíveis para trabalhar em cursos mediados por tecnologias, bem como os diversos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) e as ferramentas utilizadas no processo ensino-aprendizagem.

3- Desenho Didático para o Ensino On-Line

É destinado a qualificar os participantes em Planejamento e Mediação e Instrumentos Avaliativos para Educação On-line. Sua carga é um pouco maior: 50 horas-aula.

4- Multimeios em Educação

Conta com 60 horas de duração e trata sobre o uso da tecnologia como recurso didático e apresenta, ao futuro professor, tecnologias que foram utilizadas na educação, mostrando formas de inovar e se apropriar dessa ferramenta, instigando assim, a melhoria na aprendizagem.

5- Psicologia na Educação

O curso é voltado para o estudo científico proporcionado pela psicologia aplicada à educação e seu papel na formação do profissional. Nele, o participante terá a oportunidade de compreender a evolução histórica da psicologia, identificando alguns dos seus principais conceitos e aplicando-os em suas atividades. A formação também possui 60 horas de duração.

