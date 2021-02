De políticos a médicos, todos defendem a vacinação em massa dos acreanos

Destaque para a deputada Antônia Sales: “Somente com vacina esvaziaremos os hospitais”

FOTO MARCANTE

A foto do médico e ex-prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, atendendo dentro d’água, é uma das que estão rodando o Brasil. Rodrigo sempre teve um trabalho com as comunidades carentes e nesse momento que o estado tanto precisa, não seria diferente.

INFLUENTE NO PALÁCIO

Há quem discorde das ideias e ideais do senador Márcio Bittar (MDB), mas é consenso que ele é o membro da bancada federal com maior influência no Governo Federal.

O HOMEM DO DINHEIRO

O jornal O Globo desta segunda (22) noticiou que os R$ 450 milhões de crédito extra anunciados pelo presidente Jair Bolsonaro para desastres naturais foi um pedido de Bittar, que também é o relator do orçamento 2021.

BOLSONARO NO ACRE

Nesta quarta-feira (24) o presidente Bolsonaro chega ao Acre. Deverá sobrevoar áreas alagadas e em seguida dará uma coletiva de imprensa no Aeroporto Internacional de Rio Branco. Uma coisa é certa, pelo menos ele já vem com alguma coisa boa para anunciar.

AQUI O BURACO É MAIS EMBAIXO

Vamos torcer para que ele não trate os jornalistas acreanos como costuma tratar os de Brasília.

HORA DE ESTAR PRÓXIMO

A quantidade de viagens que o prefeito de Rio Branco tem feito à Brasília vem chamando a atenção. Em momentos como o que estamos enfrentando, a população espera que os mandatários estejam presentes.

TEM QUE PEDIR AJUDA

Durante a campanha inteira Bocalom afirmava que contava com o apoio dos senadores e deputados federais do Acre, então é hora de confiar a eles a responsabilidade de buscar recursos para a capital.

FALTOU CLAREZA

A audiência do secretário da Zeladoria de Rio Branco, Joabe Lira, à Câmara Municipal para esclarecer sobre o atraso no pagamento dos trabalhadores da Secretaria não deixou muitas respostas, mas trouxe mais dúvidas.

CORDA QUEBRANDO DO LADO MAIS FRACO

É no mínimo injusto os que recebem um salário tão curto, como margaridas e garis, serem os penalizados. Como bem disse o vereador Antônio Morais (PSB), “salário é alimento”.

O MAIS URGENTE PRIMEIRO

A melhor forma para resolver essa situação é garantir que todos os funcionários terceirizados recebam, depois o secretário busca colocar sua identidade na gestão do órgão.

QUESTÃO DE PLANEJAMENTO

O esforço do secretário é visível, a Zeladoria tem chegado em muitos bairros, mas é preciso ter planejamento. Até agora ninguém viu o cronograma de limpeza dos bairros.

SILÊNCIO COMO RESPOSTA

A vereadora Lene Petecão (PSD), foi uma das que cobraram o secretário, segundo ela, os vereadores enviam requerimentos à Zeladoria e ficam no vácuo, sem resposta.

CADÊ A FISCALIZAÇÃO

A coluna deixa o questionamento ao ex-vereador João Marcos Luz, que agora ocupa uma diretoria no RBTrans e cobrava tanto a gestão passada, cadê a fiscalização às empresas de ônibus?

AGLOMERAÇÃO

O baixo número de transportes circulando na cidade, ao invés de diminuir a circulação de pessoas, tem feito a população esperar até duas horas nas paradas e, pior, a se aglomerar no interior dos ônibus.

NÃO SE FALOU EM OUTRA COISA

O debate na Aleac em torno da vacina no Acre. E não é para menos, a Covid é a nossa maior inimiga agora. Destaque para a fala da deputada Antônia Sales (MDB), “somente com vacina esvaziaremos os hospitais”.

SEM ARENGA

O que todos nós esperamos é que o poder público em todas as esferas deixe o debate político-partidário e esteja unido, afinal, como dito pelo Dr. Thor Dantas, se não for assim, podemos viver o pior momento da nossa história.

