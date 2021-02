De que lado está o PSD? Na Câmara, irmã de Petecão ataca Bolsonaro e Gladson

SE PERDER, TUDO BEM. ERA O ESPERADO

O ser humano tem predisposição a torcer pelo mais “fraco”. Imagine uma partida de futebol sem a seleção brasileira jogando… entre Alemanha e Nigéria, por exemplo. Não tenho dúvida de que a maioria dos que leem esta coluna agora, torceriam pela segunda equipe.

MAS SE VENCER, É FESTA

Na política, não é diferente, quando não nos vemos representados em nenhum candidato, neste campo também somos hedonistas, estamos em busca do máximo de prazer, em busca do grito da vitória inesperada, apostamos sempre na famosa zebra.

DAS DERROTAS AOS BRAÇOS DO POVO

Lula, antes de chegar à Presidência da República, amargou 3 derrotas que deixariam qualquer um cabisbaixo. Trajetória com dissabor ainda mais apurado é a do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, que fracassou em seis tentativas a diversos cargos, até chegar ao poder da capital.

PENA OU PRÊMIO À PERSISTÊNCIA?

Tanto Lula quanto Bocalom não eram considerados os mais preparados tecnicamente para ocupar os cargos conquistados, mas caíram nas graças do povo e foram eleitos com popularidade gigantesca.

QUE VENHA 2022

Quem segue nessa fila de ser o novo Davi derrotando Golias é Ciro Gomes. Apesar do discurso de fácil compreensão, do traquejo político para dialogar com as mais diversas classes sociais e de ser, por muitos, considerado um dos mais preparados para governar o país, nas urnas o paulista tem sido um desastre.

JUVENTUDE QUALIFICADA

Perder uma eleição nem sempre significa sair menor politicamente. A prova disso é Richard Brilhante (PDT). Com apenas 25 anos, foi candidato a vereador em 2020 e obteve 1.984 votos, tornando-se segundo suplente. Militante da educação, o pedetista é um quadro promissor.

MANDATO ATUANTE

Não concordo com algumas ideias defendidas pelo deputado Roberto Duarte (MDB), mas seria injusto não reconhecer que ele tem um dos mandatos mais atuantes da atual Assembleia Legislativa. Roberto é um dos quadros mais qualificados entre os políticos de linha ideológica conservadora no Acre, e tem feito um mandato que se posiciona, independe de a pauta ser indigesta. O bom político tem que ter lado.

POPULAÇÃO DIVIDIDA

Um debate que desde o início da pandemia divide a população é com relação à abertura do comércio. De um lado, o grupo que defende o fechamento total (lockdown), com o argumento de diminuir o indicie de infecção. Do outro, os que defendem a reabertura do comércio, com o argumento de salvar as empresas e, consequentemente, os empregos de milhares de trabalhadores.

SOLUÇÃO PARA TODOS

Conversei brevemente com o deputado Roberto Duarte e ele defende um meio termo, ou seja, a flexibilização, com limitação dos atendimentos em determinadas áreas entre 20% e 30%. Esta seria uma maneira de controlar a propagação da Covid-19, diminuindo os danos causados na economia.

VACINAÇÃO EM MASSA

O emedebista comemorou a chegada das mais de 21 mil doses de imunizantes, além dos recursos destinados pelo governo federal para os municípios alagados. Para ele, a visita do presidente Bolsonaro foi, “de suma importância para o Estado”. Mas também salientou que, como o Acre é um estado pequeno, poderia ser modelo para o Brasil, fazendo a vacinação em massa da população. Voto com o relator!

QUEM SERÁ O LÍDER?

O prefeito Tião Bocalom, apesar das inúmeras cobranças, ainda não definiu quem será seu líder na Câmara, isso tem deixado os vereadores “P da vida”. Para a vereadora Michelle Melo (PDT), vice-presidente da Casa, sem uma referência clara, o prefeito não tem um porta-voz na Câmara e, por conseguinte, os vereadores não têm a quem cobrar. Ela indaga, “o prefeito quer que a gente converse com ele e seus secretários diariamente por telefone?”. Com a palavra, a Prefeitura de Rio Branco.

FOGO AMIGO

Quem não gostou muito da visita do presidente Bolsonaro foi a vereadora Lene Petecão (PSD). Apesar de ser irmã do senador Sérgio Petecão (PSD), que fazia parte da comitiva presidencial, a parlamentar afirmou que o presidente foi um mau exemplo, ao promover uma aglomeração de pessoas sem máscara, nas palavras da Lene, “uma festa”.

O JOGO É BRUTO

Na sessão da Câmara desta quinta-feira, 25, a vereadora também mirou sua metralhadora no rumo do governador Gladson Cameli. Em tom de oposição, Lene transportou seu mandato de vereadora de Rio Branco para atuar em Sena Madureira, criticando o apoio dado pelo Governo do Estado ao município do prefeito Mazinho Serafim (MDB). Tudo indica que a campanha de 2022 já começou pelas bandas do PSD.

DE CARA NOVA

O site da Prefeitura de Rio Branco está de cara nova. Depois da repaginada, o site ficou mais clean, menos poluído. Boa parte do layout da versão anterior foi feito na época do prefeito Marcus Alexandre (PT), portanto, já estava defasado. Agora, ficou bem mais simples encontrar as informações.

CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO

Só falta agora a Prefeitura divulgar o calendário contendo datas, locais e horários de vacinação. E não basta colocar no site próprio, pois tem baixo alcance. A PMRB precisa urgentemente lançar uma campanha nos inúmeros veículos comunicação, que é onde o povo tem acesso diariamente.

