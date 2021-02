Deputada Vanda Milani é preferida entre 50 mil internautas em pesquisa para o Senado

Ela obteve 21% dos 51.386 votos; sete nomes foram apresentados no questionário

A deputada federal Vanda Milani (SD-AC) foi a preferida em uma pesquisa feita pela internet através do Observatório da Política no Acre para o Senado. Ela obteve 21% dos 51.386 votos. Sete nomes foram apresentados no questionário.

Vanda obteve 10.785 votos dos internautas. Entre os que acessaram a plataforma de votação, a faixa de 30 a 50 anos representou 58% da consulta. Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari, Tarauacá e Cruzeiro do Sul participaram da consulta.

Em segundo lugar apareceu o ex-senador Jorge Viana (PT) com 20%. Em terceiro lugar Alan Rick com 19%. Entre os citados como outros nas intenções de votos apareceu a deputada federal Jéssica Sales (MDB-AC) com 53 citações.

O Observatório da Política no Acre fez semana passada pesquisa com relação a popularidade do governador Gladson Cameli, que obteve 71% entre ótima, boa e regular.

