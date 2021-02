Deputado de Rondônia fica pistola após Acre receber mais vacinas que seu estado

O deputado estadual por Rondônia, Jair Montes (PTC), não gostou nem um pouco de o Acre ter recebido, nesta quarta-feira (24), quantidade de vacinas superior ao seu estado. Em transmissão ao vivo, ele disse, aos gritos, que o envio de 5,4 mil doses aos rondonienses, frente às quase 22 mil para os acreanos, é uma “vergonha”.

Na ocasião, ele chegou a afirmar que os políticos do Acre são mais competentes que os do estado vizinho. “Uma bomba! Eu estou indignado com a bancada federal do meu estado. Eu não quero ser amigo do [ministro da Saúde Eduardo] Pazuello e do Bolsonaro. Quero apenas que eles tratem Rondônia com respeito. Isso não existe!”.

POUCAS DOSES: ‘Os políticos do Acre são melhores’, dispara Jair Montes após RO receber menos vacina pic.twitter.com/N9DveNr0dh — Rondoniaovivo (@Rondoniaovivo) February 24, 2021

Montes fez questão de deixar claro que não tem nada contra os acreanos, a quem chamou de “amigos” e “irmãos”. “A nossa população está morrendo. Se nós não imunizarmos a população, vamos perder irmãos rondonienses”, lamenta.

O Acre tem cerca de 900 mil habitantes, enquanto Rondônia possui mais de 1,7 milhão, quase o dobro. No entanto, diferente do estado vizinho, o Acre vive uma crise humanitária sem precedentes, com surtos de dengue, cheias dos rios, conflitos migratórios na fronteira com o Peru e o avanço descontrolado da Covid-19.

(Foto: Diário da Amazônia)

