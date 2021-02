Deputado Roberto Duarte visita áreas alagadas em Tarauacá e Feijó

Junto com o vereador emedebista Dikim, o deputado visitou o Rio Tarauacá e os ribeirinhos

O deputado estadual Roberto Duarte, visitou, nesta sexta-feira (19), as regiões alagadas nos municípios de Tarauacá e Feijó, para ver pessoalmente o volume dos rios e conversar com a população.

Em Tarauacá, juntamente com o vereador emedebista Dikim, o deputado visitou o Rio Tarauacá e os ribeirinhos. “O nosso vereador tem feito um excelente trabalho no município, levando assistência às pessoas que mais estão precisando de ajuda neste momento”, disse Roberto Duarte.

“Agradeço a visita do deputado Roberto Duarte, que é um grande amigo da cidade de Tarauacá e, sempre que precisamos, ele vem nos ajudar. Por aqui, estamos fazendo o que está ao nosso alcance”, comentou o vereador Dikim.

Por onde andou, Roberto Duarte lamentou a situação em que a população está vivendo. “Tarauacá está um caos. Mais de 50% da população está debaixo d’água. As águas invadiram as casas, comércios e escola. É muito triste conversar com os moradores que tiveram suas casas invadidas pela água e perderam tudo. Nós ajudamos levantando os móveis e levando a nossa solidariedade”, comentou o parlamentar.

Em Feijó, o Rio Envira também transbordou e já atinge parte da população do município. O deputado conversou com a população e acompanhou o trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros e igreja ajudando a comunidade no resgate das pessoas que tiveram suas casas atingidas pela água das últimas chuvas.

“Vivemos uma situação muito crítica. Milhares de pessoas em todo o nosso estado foram atingidas pelas chuvas. Temos centenas de desabrigados, desalojados e, paralelo a tudo isso, estamos na pior fase da pandemia do coronavírus e com surto de dengue em todo o Acre. Vamos nos unir em oração e solidariedade”, finalizou Roberto Duarte

