Dicas de beleza, mercado de trabalho, aniversariantes e mais na coluna da Jackie Pinheiro

Noite Tropical

Para celebrar o seu aniversário, o colunista Luiz Theodoro reuniu amigos e familiares no dia 1º, no AFA Jardim, para um happy hour com decoração especial e buffet caprichado. Os convidados usaram trajes coloridos, a pedido do aniversariante. Vejam quem esteve por lá!

B-Day da Marlúcia

A aniversariante do dia 28 de janeiro foi a querida e competente arquiteta Marlúcia Cândida, que celebrou a data em família, com discrição, em função da pandemia. Parabéns!

Parabéns, Isna!

No sábado, 6, a modelo e Reina Del Cacao Brasil 2021 Isna Fernanda celebrou mais um ano de vida, com familiares, no seu próprio lar, devido o atual momento. Saúde, paz e prosperidade!

Happy day

Parabéns para a atriz, bailarina e diretora teatral Regina Maciel, que celebra nesse dia 7 de fevereiro mais um ano de vida. Felicidades!

Aniversário da Thayla Fernanda

A linda influenciadora digital Thayla Fernanda é a aniversariante do próximo dia 9. Muito querida pelos amigos e seguidores, deve passar o seu dia recebendo inúmeras homenagens nas redes sociais. Merecidamente!

Nova linha Cuide-se Bem Boa Noite

As preocupações e responsabilidades do dia a dia, refletem diretamente na qualidade do nosso sono. Quando o estresse e a inquietação tomam conta, temos a sensação de que, mesmo ao dormir, não recarregamos as energias. É pensando nestas pessoas que o Boticário, lança Cuide-se Bem Boa Noite, uma linha completa de produtos para um ritual de banho e sono, com fragrância relaxante para uma noite tranquila.

***

Os produtos para o corpo, além de hidratar e revitalizar a pele, trazem o segredinho da camomila, conhecida por suas propriedades calmantes, auxiliando no conforto e bem-estar durante toda a noite. A linha conta com alguns produtos exclusivos e inovadores para o portfólio da marca, o aromatizador de travesseiro e o sabonete em mousse.

Aromatizador de travesseiros e tecidos

O aromatizador de travesseiros e tecidos proporciona um cheirinho relaxante e confortável para roupa de cama. Sua fórmula não mancha os tecidos, por isso pode ser utilizada sem medo no momento de perfumar as roupas. Outro lançamento é o sabonete em mousse, com textura macia e espuma ultra cremosa como o abraço de uma nuvem fofinha. Ele é ideal para um banho relaxante antes de dormir, limpa suavemente a pele, deixando-a hidratada e sem ressecar.

***

Também faz parte da linha, a loção hidratante, em três versões, sendo uma de 200ml, a de 400ml e a opção refil. Com cinco vezes mais camomila em sua formulação, é o hidratante perfeito para utilizar antes de dormir. A fórmula tem rápida absorção, hidrata e revitaliza a pele, promovendo uma sensação de bem-estar e conforto.

Evaristo Costa protagoniza campanha de MEN, do Boticário

O ano novo começa com novidades na Linha Men, do Boticário. Dedicado aos cuidados de beleza masculinos, o portfólio de MEN tem nova formulação e identidade visual, com embalagens com design contemporâneo e cores vivas. Além disso, todos os itens foram revisitados e trazem um olfativo mais moderno, com elementos que entregam ainda mais performance para o consumidor.

***

Para contar a novidade, a marca escalou um dos principais crushes da internet, o apresentador e jornalista Evaristo Costa. Com seu jeito carismático que conquistou todo o Brasil, Evaristo trará dicas de beleza bem-humoradas principalmente sobre as temidas caspas — afinal, ninguém precisa ter receio de usar camisa preta por medo de ter vestígios do intruso nos ombros. Promete, também, lançar o desafio que vai movimentar as redes sociais da marca no IG, YT e no Clu_B, o perfil do Boti dedicado a audiência masculina. O Shampoo Anticaspa MEN é um ótimo aliado, com fórmula rica em zinco, que combate a descamação do couro cabeludo logo após a primeira aplicação.

Fórmula vegana de MEN

Sem abrir mão dos atributos sustentáveis da marca MEN tem fórmula vegana e com embalagens de PE verde – o plástico produzido a partir da cana-de-açúcar — em um portfólio completo de cuidados para o corpo, rosto e cabelos, com shampoos, condicionador e novidades em itens de styling, Shower Gel, Hidratante Corporal, Espuma, Creme e Pós-Barba, e Azulen, que promove ação calmante para pele após o barbear.

Campanha solidária do MPAC para ajudar vítimas das enchentes

A procuradora-geral de Justica do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, colocou neste sábado, 6, a campanha “MP Solidário” em ação, para ajudar as famílias que foram atingidas pelas fortes chuvas na Capital.

***

Uma forma de o MPAC colaborar e tentar amenizar o sofrimento das pessoas ajudando-os através da arrecadação de alimentos, água potável e produtos de limpeza. A PGJ fez um apelo para que todos participem desse momento de união e solidariedade.

Pós-graduação é diferencial para oportunidades no mercado de trabalho

As transformações tecnológicas estão presentes em todos os setores da sociedade e o cenário nacional aponta que as empresas e organizações dão preferência por manter colaboradores com formação em nível superior e ainda, que apresentem especializações lato sensu.

***

Nesse sentido, o Senac EAD mantém o compromisso de oferecer condições para que profissionais de diferentes carreiras tenham condições de se aperfeiçoarem. Por isso, são disponibilizadas no portfólio da instituição, 37 opções de especializações em nove áreas de conhecimento. Outra informação importante é que os cursos são ofertados exclusivamente na modalidade a distância, sem a necessidade de encontros presenciais.

***

Os cursos de pós-graduação do Senac EAD se destacam por apresentar um modelo personalizado de ensino e do qual o aluno possa obter o melhor aproveitamento teórico e prático. Para alcançar esse objetivo, foram traçadas algumas diretrizes na metodologia das especializações: professores altamente especializados (mestres e doutores), certificação com mesmo valor legal dos cursos presenciais, flexibilidade na rotina de estudos, além da possibilidade de criar uma ampla rede de relacionamento profissional com colegas de turma, em todo país.

Novidades do portfólio

O Senac EAD oferece três novas especializações: Empreendedorismo, Criatividade e Inovação, Gestão Logística da Cadeia de Suprimentos e Nutrição e Exercício: saúde, comportamento e performance. Além desses lançamentos, o curso Engenharia da Qualidade de Software foi reformulado. A fim de proporcionar aos estudantes a possibilidade de concluir a especialização em menor tempo, agora, esse título pode ser feito em 1 ano e com preço de investimento reduzido, mantendo a carga horária de 360 horas e disponibilizado totalmente a distância.

Ifac tem vagas em cursos de técnicos no campus Baixada do Sol

O Instituto Federal do Acre (Ifac) está oferecendo vagas em cursos técnicos subsequentes no campus Baixada do Sol. Interessados devem realizar a matrícula indo até a unidade localizada no bairro Aeroporto Velho, em Rio Branco, e apresentar a documentação exigida no edital. Não há exigência de inscrição prévia.

***

As vagas remanescentes, referentes ao Processo Seletivo 2020/2, são para os cursos técnicos subsequentes em Agroecologia e em Recursos Pesqueiros. O curso de Recursos Pesqueiros terá aulas no período matutino e o curso de Agroecologia, no vespertino. Os cursos técnicos subsequentes são destinados a pessoas que já tenham concluído o ensino médio. Os cursos serão ofertados de forma presencial, no entanto, em função da situação de excepcionalidade ocasionada pela Pandemia por Covid-19, haverá a possibilidade de realização de aulas não presenciais. O campus Baixada do Sol está de mudança para a antiga Escola da Floresta, na Rodovia Transacreana.

