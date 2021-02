Diversão: eSports ganham destaque entre apostadores brasileiros

Os eSports têm vindo a modificar a forma como as pessoas olham os jogos eletrônicos. Com competições cada vez mais interessantes e sérias, esse é um meio que vem interessando a mais e mais pessoas, incluindo aos apostadores do Brasil. Conheça alguns dos eSports que mais motivam apostas esportivas online.

O Brasil está bem presente quando a temática respeita às questões do digital. Apreciador das novas tecnologias e dos avanços tecnológicos, nosso país se destaca por métricas onde o uso intensivo dos dispositivos e ferramentas é visível.

Da mesma forma, o amor dos brasileiros pelos esportes é algo que vem de há várias décadas e que se manifesta, ainda, no entusiamo de adeptos e apostadores nacionais.

Aos poucos, aliar essas duas paixões tem se tornado possível. Os jogos eletrônicos, cada dia mais realistas e evoluídos, têm se profissionalizado e criado espaço para que também eles sejam considerados um esporte. Ou, melhor dizendo, um eSport.

Os eSports são conhecidos pela forma como, dentro de suas diversas variantes, transformaram uma atividade que se considerava nerd e sedentária para o mundo das modalidades esportivas. A criação de campeonatos gerou um grande interesse nos jogadores, nos seguidores e, claro, nas marcas que oferecem a possibilidade de apostar nesses interessantes torneios.

Com a introdução desta modalidade, como pode verificar nas apostas esportivas Betsson, alguns jogos eletrônicos ganharam um grande reconhecimento e se tornaram parte integrante da rotina de apostas dos jogadores brasileiros.

Conheça alguns dos eSports mais aclamados do momento e nos quais é possível colocar suas apostas.

1. FIFA

O futebol sempre foi o esporte favorito dos brasileiros e também aquele que motiva mais apostas. Desse modo, a presença do jogo eletrônico FIFA entre as preferências dos apostadores de eSports não é estranha.

Esse jogo eletrônico se baseia no futebol, sendo que já conta com variadas versões e que se mantém em permanente atualização.

Esse jogo, lançado pela EA Sports, teve recentemente o lançamento do FIFA 21: um dos jogos mais aguardados do momento!

2. Dota 2

MOBA é o gênero de jogo onde se integra Dota 2, significando isso que se trata de um Multiplayer Online Battle Arena.

O jogo foi criado em 2013 e conquistou o mundo, à medida que sua componente de multiplayer atraía mais jogadores para o universo do jogo.

Esse jogo foi criado pela Valve Corporation e é um dos jogos mais conhecidos do mundo, se destacando pelo grande entusiasmo que permeia seu campeonato mundial.

3. Overwatch

Também Overwatch se encontra entre as preferências de jogadores e apostadores, sendo que seu torneio, por ser televisionado em canais como a ESPN e a Disney XD, ajuda a torná-lo mais acessível e procurado por quem ama jogos eletrônicos.

Esse jogo existe desde 2016 e seu torneio é conhecido como Overwatch League.

4. League of Legends

League of Legends é também um MOBA aclamado mundialmente e que motiva apostas esportivas online.

Esse jogo se inspirou em jogos que também já tinham conquistado seu lugar no coração de jogadores mundiais (como Defense of the Ancients e Warcraft III).

