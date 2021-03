Dupla mascarada invade Banco do Brasil no AC, mas foge assustada com alarme

Dois criminosos invadiram uma agência do Banco do Brasil na noite de sábado (27), no município de Mâncio Lima, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia militar, as câmeras do circuito de segurança da agência estavam sendo observado pelo próprio gerente que na hora da invasão estava em casa e conseguiu acionar a Polícia Militar, que foi ao local, mas não encontrou mais os dois bandidos.

A ação aconteceu antes da meia-noite. Os bandidos estavam usando máscaras e chapéu. Os homens tentaram ter acesso ao cofre, mas como o alarme disparou, os meliantes se assustaram e fugiram do local. Rondas ainda foram feitas no intuito de prender os invasores, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A ocorrência de invasão foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Mâncio Lima, que deverá investigar o caso.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários