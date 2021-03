É seguro guardar nudes na nuvem? Veja como proteger seus arquivos

Os megavazamentos recentes, como a exposição de CPFs e de mais de 100 milhões de números de celular, acenderam um alerta quanto à segurança virtual. No entanto, uma parcela da população ainda confia no armazenamento em nuvem. Segundo os resultados da pesquisa, 36% dos entrevistados disseram que armazenariam as fotos íntimas na nuvem caso fosse necessário. Vale destacar que a garantia da integridade do conteúdo também depende do usuário, que pode adicionar recursos que dificultam a invasão de seus arquivos.

É seguro armazenar imagens íntimas na nuvem?

Embora possa ser considerado um serviço seguro, a nuvem pode sofrer ataques de cibercriminosos, como já aconteceu anteriormente. O acesso a arquivos sensíveis, como as fotos íntimas, pode fazer com que a vítima sofra extorsão sob ameaça de publicação desses nudes na internet, afirma Fábio Assolini, analista de segurança sênior da Kaspersky.