Eleições na Fach ocorre na próxima segunda-feira

Com a renúncia da presidente Maria Rosaídes, a Bolha, da Federação Acreana de Handebol (Fach) para assumir a segunda vice-presidência da Confederação Brasileira de Handebol (CBHb), a entidade acreana abriu inscrições para a nova direção.

O edital prevê data limite para inscrições de chapas para o próximo sábado, através do e-mail acrehandebol@yahoo.com.br.

As inscrições foram abertas na última segunda-feira (15) e, nos bastidores, duas chapas teriam mostrado interesse em participar do pleito.

O professor/técnico de handebol Franklin Ingma seria postulante ao cargo. Outra candidatura seria do árbitro Cláudio Maia.

Conforme o edital de eleições, a assembleia geral para eleger os novos membros da diretoria da Fach ocorre no próximo dia 23 de fevereiro, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Rio Branco, com seis equipes com direito a voto: Assermurb, Plácido Esporte Clube, Adesg, Recriança, Galvez e AABB.

Na ocasião, serão eleitos através de voto direto e secreto os seguintes cargos: presidente, vice-presidente e seis conselheiros, sendo três titulares e três suplentes. A diretoria eleita vai comandar a Fach pelo quadriênio 2022/2025.

