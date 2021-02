Em meio a confronto, menino haitiano é acolhido por policial do Acre e foto emociona

Uma foto compartilhada pelo governador Gladson Cameli em sua página oficial no Facebook está emocionando os internautas. O registro foi feito pela assessoria do governador durante a manifestação de imigrantes na Ponte da Integração, que liga o Acre ao Peru por Assis Brasil.

Um menino haitiano e um policial do Grupo Especial de Fronteira é acolhido em meio ao cenário de confrontos. “Essas imagens dignificam as ações dos órgãos do Sistema Integrado de Segurança Pública na crise no município de Assis Brasil. Quero aqui agradecer a todos os nossos profissionais da Segurança Pública pelo excelente trabalho prestado aos que mais precisam de assistência e carinho”, escreveu Cameli.

