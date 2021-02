Em meio à pandemia, festa de aniversário com cerca de 50 pessoas é encerrada no Tarumã

Neste sábado (27), foram prorrogadas as medidas de restrição de circulação de pessoas, de 19h às 6h, no Amazonas até 7 de março. O novo decreto publicado pelo Governo do Amazonas autorizou apenas o funcionamento de academias e similares, no horário das 6h às 11h, de segunda a sábado, com limite de 50% da capacidade.

Conforme dados da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), a taxa de transmissão (Rt) do novo coronavírus também ainda requer atenção.

A festa clandestina acontecia no no Ramal da Savana, bairro Tarumã, Zona oeste da capital e foi encerrada durante a “Operação pela Vida”.