Em protesto contra aumento do preço da gasolina, acreanos abastecem R$ 1,00

"É uma situação desgastante. Não estamos conseguindo nos manter, é um aumento atrás do outro", relatou motorista

Dezenas de motoristas e entregadores de aplicativos realizaram na manhã desta terça-feira (23), uma manifestação pacífica contra os recentes aumentos no preço da gasolina nos postos de combustível de Rio Branco. Na maioria, oo combustível chega a R$5,79.

Ao ContilNet, Ronei Luz, disse que os motoristas não aguentam mais tanto aumento na gasolina. Em apenas um mês, houveram quatro reajustes. “É uma situação desgastante. Não estamos conseguindo nos manter, é um aumento atrás do outro”, relatou.

Giovanne Machado, de 39 anos, disse que se continuar desta forma, muitos condutores vão aderir ao uso de bicicletas. “É mais barato e vai dar pra gente sobreviver”, ressaltou.

A concentração ocorreu no Parque da Maternidade e de lá, os entregadores e motoristas se dirigiram aos principais postos de combustíveis para abastecer R$ 1,00 em forma de protesto.

O último reajuste anunciado pela Petrobras foi ainda no final do ano passado, quando informou que o preço do diesel seria elevado em 4% em suas refinarias e em 5% o da gasolina.

