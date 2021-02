Em reunião, deputados reclamam de equipe de governo e Gladson promete tomar providências 

Em reunião realizada por videoconferência com a Bancada Federal do Acre nesta quinta-feira (4), o governador Gladson Cameli teve que ouvir algumas reclamações dos parlamentares que atuam em Brasília.

A principal insatisfação foi em relação ao destino das emendas parlamentares, que segundo a maioria, não está sendo executada de maneira célere. A deputada federal Vanda Milani (Solidariedade) pediu rapidez na execução e ainda reclamou dos secretários de Estado. “A burocracia é com o secretariado. Temos tido essa dor de cabeça com secretários que não têm dado a devida atenção para as nossas emendas. Nossos projetos estão parados”, reclamou.

O deputado federal Alan Rick (DEM) usou seu tempo na reunião para reforçar sua indignação. “Eu tenho uma emenda de 2016 da reforma e ampliação da Unidade Mista de Saúde de Acrelândia e essa obra ainda não saiu do papel. A população me pergunta cadê o hospital. É um recurso que já está fazendo 5 anos”, destacou.

Já a deputada federal Mara Rocha (PSDB) e o senador Sérgio Petecão (PSD) fizeram relatos de ataques sofridos nas redes sociais. Para eles, esta situação é desrespeitosa. Em relação aos questionamentos, o governador Gladson Cameli se comprometeu a realizar o que foi sugerido, mas pediu que os parlamentares se empenhassem na parte política.

“Quero agradecer o empenho de nossos 8 deputados federais e 3 senadores que nos ajudam diariamente. Nós estamos num momento crítico do Estado. Eu respeito as opiniões, mas acredito que essa seja a reunião mais importante. Eu sei que estão reclamando”, argumentou.

Participaram da reunião, o coordenador da bancada, senador Sérgio Petecão (PSD) e também a senadora Mailza Gomes (Progressistas), além de secretários de Estado. Remotamente, participaram os deputados Alan Rick, Vanda Milani, Léo de Brito e Perpétua Almeida. Estavam ausentes, Flaviano Melo, Márcio Bittar e Jéssica Salles (MDB).

