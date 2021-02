Em Santa Rosa, rio sobe mais de 1 metro em poucas horas e águas devem chegar ao Iaco

Nesta segunda-feira (22), 6h, o Iaco chegou a marca dos 18,15 m e se aproxima do nível atingido em 1997

As notícias não são boas para os senamadureirenses. Em Santa Rosa do Purus, o afluente subiu 1,4m das 21h de domingo (21) às 6h desta segunda-feira (22).

As águas do manancial devem chegar ao Rio Iaco e deixar ainda mais comprometedora a situação da população, que já enfrenta o transbordamento do rio, atingindo centenas de casas.

Nesta segunda-feira (22), 6h, o Iaco chegou a marca dos 18,15 m e se aproxima do nível atingido em 1997, quando o município enfrentou a pior alagação de sua história.

