Em Sena, moradora encontra peixe gigante em seu quintal após vazante do Rio Iaco

Em Sena Madureira, a moradora do bairro Segundo Distrito, Geyce, encontrou em seu quintal um peixe de couro da espécie Caparari, que pesou aproximadamente 12 Kg e mediu 1,10m.

Segundo a moradora, ela percebeu uma movimentação no canto da cerca onde ainda tinha uma poça de água. “A gente percebeu um ‘rebojo’ no canto do quintal. Aí o menino foi lá, era um Caparari, e ele pulou em cima. Aí meu pai foi com um terçado e matou”, disse a moradora.

Com informações do Yaco News

