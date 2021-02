Em uma canetada, governador Gladson Cameli exonera 50 pessoas nesta quarta

A edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira ((17), trouxe a exoneração de 50 pessoas, a maioria, 43, do quadro do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf).

Entre os exonerados está José Rafael de Melo, que ocupava o cargo de chefe de departamento. O diretor do o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre – DERACRE, Wellington Divino também perdeu o cargo.

Além disso, o governador Gladson Cameli (Progressistas) fez exoneração na Sesacre, ZPE e outros órgãos

Cameli também nomeou cinco pessoas, entre elas Luiz Felipe Aragão para exercer o cargo de secretário, na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional – SEDUR.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários