Em uma canetada só, Gladson exonera comissionados, diretor e chefe de departamento do governo 

Entre as mudanças efetuadas, estão cinco exonerações e cinco nomeações em substituição

O governador Gladson Cameli resolveu, na manhã desta terça-feira (9), fazer algumas mudanças em setores do governo. Os decretos foram publicados na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

Entre as mudanças efetuadas, foram 5 exonerações e 5 nomeações, uma delas é Amanda da Costa Vasconcelos, que foi exonerada do cargo de Chefe de Departamento, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag).

Cameli resolveu exonerar também Ítalo Almeida Lopes do cargo de diretor do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa). As demais alterações foi exonerações de comissionados.

