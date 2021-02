Enchente do Rio Juruá já atinge mais de 20 mil pessoas e famílias são retiradas

No município, os bairros mais afetados são: Beiradão do Rio e comunidades como a Vila Lagoinha

A enchente do Rio Juruá já afeta aproximadamente 20 mil pessoas na região. Nesta segunda-feira, 15, o manancial registrou 13,72 metros em Cruzeiro do Sul.

No município, os bairros mais afetados são: Beiradão do Rio e comunidades como a Vila Lagoinha. Na localidade, quatro famílias já estão abrigadas na Escola João Bussons.

Segundo a Defesa Civil Municipal, muitas famílias já pediram para ser removidas pois tiveram suas casas afetadas pelas águas do manancial. A Prefeitura já preparou abrigos para receber os alagados na Escola Chaveiro Costa, no Bairro do Remanso. Outras cinco unidades de ensino também estão prontas. para receber os desabrigados pelas águas do Juruá.

“Por causa da pandemia, ficará uma família em cada sala de aula e vamos usar quantas escolas precisar”, explica o coordenador da Defesa Civil, José Lima.

Aluguel social

A prefeitura de Cruzeiro do Sul garantiu 30 imóveis que serão usadas para abrigar famílias desabrigadas pelo Rio Juruá. Mas só irão para as casas famílias que tiveram algum membro com Covid-19.

Na hora da retirada das famílias, segundo o coordenador da Defesa Civil, são feitos testes rápidos para Covid-19. “Todas as famílias retiradas serão testadas. O exame sai em 15 minutos, aí saberemos se irão para aluguel social ou para as escolas”, conclui.

