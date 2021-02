Enem 2020: estudantes com direito à reaplicação podem conferir local de prova nesta sexta

O Cartão de Confirmação dos candidatos que vão fazer a reaplicação do Enem 2020 será liberado nesta sexta-feira, 19, de acordo com cronograma do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela avaliação. O documento informa o local onde o estudante fará a prova.

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) 2020 serão aplicadas nos dias 23 e 24, mesmos dias em que as pessoas privadas de liberdade farão o chamado Enem PPL. Nesta etapa, as provas serão no formato impresso, inclusive para quem optou pelo Enem Digital.

Puderam solicitar a reaplicação do Enem os inscritos que se sentiram prejudicados devido a incidentes logísticos durante a avaliação, os que apresentaram sintoma de alguma doença infectocontagiosa ou, ainda, aqueles que não puderam realizar a prova por conta da não liberação das escolas devido à pandemia do Covid-19, como os estudantes do estado do Amazonas.

Como problemas logísticos, para que possa ser solicitada a reaplicação, o Inep considera situações como: desastres naturais que prejudiquem a aplicação devido ao comprometimento da infraestrutura do local e falta de energia elétrica que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural.

O Enem é uma das principais formas de acesso ao ensino superior do país. Com a nota obtida na prova, os estudantes podem se inscrever em programas como o Programa Universidade para Todos ( Prouni ), para cursos de graduação em instituições privadas, e o Sistema de Seleção Unificada ( Sisu ), que seleciona estudantes nas instituições públicas.

Cartão de confirmação da reaplicação do Enem 2020

Confira, abaixo, como acessar o Cartão de Confirmação da reaplicação do Enem 2020:

• acesse a Página do Participante Enem;

• clique em “Entrar com gov.br”;

• preencha o campo com o seu CPF e senha cadastrada no momento da inscrição.

No cartão está disponível o número de inscrição, data, hora e atendimento especializado ou tratamento por nome social, caso essas solicitações tenham sido solicitadas e aprovadas. Apesar de não ser obrigatório comparecer ao local de prova com o Cartão de Confirmação, o Inep recomenda que os participantes imprimam e leve nos dias de aplicação para evitar possíveis transtornos.

