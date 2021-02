Energisa Acre amplia serviços de atendimento digitais ao cliente 

A Energisa Acre promove uma verdadeira transformação digital nos canais de atendimento ao cliente. Através da implementação de ferramentas como o app Energisa ON, a Agência Virtual no site e a automação da atendente virtual Gisa. Os novos canais estarão disponíveis a partir de março.

“Sem precisar sair de casa, o cliente terá acesso a maioria dos serviços que também são oferecidos na agência física. O site e o app Energisa ON possuem uma linguagem simples e um visual intuito que facilita a navegação. O intuito é proporcionar ao cliente uma experiência exitosa de atendimento, buscando a agilidade na prestação do serviço e a facilidade de poder resolver questões com a empresa”, destacou o diretor presidente da Energisa Acre, José Adriano Mendes Silva.

O Energisa ON funciona em cima da base de dados atualizada da empresa e conta com recursos de inteligência artificial e robôs. Através dele, é possível visualizar faturas de energia, consultar débitos em aberto, parcelar contas, histórico de consumo, reportar falta de energia, entre outros.

O novo app está disponível para download gratuito em todas as lojas digitais como Google Play e Apple Store e estará disponível aos clientes acreanos a partir das segunda quinzena de março.

Já a Agência Virtual oferece maior leque de serviços que facilitam o dia do cliente. Para acessar, o cliente deve informar o CPF do titular e cadastrar a senha. O sistema busca automaticamente todas as informações. Se o titular tiver mais de uma unidade consumidora, é só selecionar o endereço desejado e solicitar o serviço desejado para aquele imóvel.

Confira os serviços disponíveis no www.energisa.com.br

Emissão de segunda via; Alteração de data de vencimento; Consulta de débitos; Histórico de consumo; Declaração de quitação; Informar leitura; Débito automático; Negociar dívida; Atualizar dados da fatura; Cadastrar fatura por e-mail; Informar falta de energia; Alteração de carga; Religação de energia; Alteração de demanda e Nova ligação.

Parcelamento no cartão de crédito

Outra novidade anunciada é o parcelamento das dívidas em até 12 vezes no cartão de crédito a partir de março. Essa é mais uma forma de pagamento que permite ao cliente maior controle das suas finanças, evitando imprevistos com o acúmulo de contas. Além do parcelamento pelo cartão de crédito, a Energisa está disposta a analisar as condições dos seus clientes que podem optar por outras formas facilitadas de pagamento com entrada reduzida, descontos e flexibilização das parcelas.

“A Energisa entende esse momento sensível e por isso tem estimulado os clientes a manterem o pagamento em dia, criando condições especiais para cada perfil de cliente, que pode negociar com a empresa de forma simples e ágil em todos os nossos canais de atendimento”, comenta o gerente de Serviços Comerciais da Energisa Acre, Roberto Vieira de Carvalho. Para ter acesso às condições de parcelamento, o cliente poderá acessar os canais digitais: site, APP Energisa On, Gisa (68-99233-0341) ou Call Center (0800 647 7196).

