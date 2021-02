Enquanto Gladson convoca PMs, cadastro de reserva da PC protesta por contratação

Um grupo de concursados do Cadastro de Reserva do Concurso da Polícia Civil de 2017 aproveitou para chamar a atenção do governador Gladson Cameli, nesta sexta-feira (26), durante anúncio de convocação dos aprovados no certame da Polícia Militar.

Na ocasião, eles também pedem a contratação pelo executivo.

Um dos organizadores, o concursado Ylter Holanda disse que a convocação é uma das promessas de campanha de Gladson e deve ser cumprida.

“Ele prometeu que iria nos convocar, fez um acordo e isso está registrado. Queremos o nosso direito”, destacou.

Ao todo, são 424 candidatos ao cargo de agente, 33 ao cargo de escrivão, 60 candidatos ao cargo de perito e 65 ao cargo de delegado.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários