Equipamento é trazido de Brasília para instalação de terminais do BB na USP de Sena

Em razão da enchente do rio Iaco, o atendimento na Agência do Brasil, em Sena Madureira, foi totalmente comprometido. A Agência localizada na Avenida Avelino Chaves, centro da cidade, foi atingida pelas águas, inviabilizando qualquer tipo de operação por parte dos clientes.

Com a meta de amortizar a situação, o gerente do BB em Sena, Rafael Queiroz, iniciou uma mobilização no sentido de instalar dois terminais eletrônicos na Unidade de Segurança Pública (USP) que fica na parte alta da cidade. Para tanto, um esforço concentrado vem sendo feito.

Nesta quarta-feira (24), foi preciso o destacamento de um funcionário do Banco do Brasil de Brasília ao Acre. Ele trouxe um equipamento que não tinha em nosso Estado para que, finalmente, os caixas eletrônicos pudessem ser instalados. “Quem não conhece pode até imaginar que é só levar os terminais, ligar na tomada e pronto. Mas, na verdade, não é bem assim. Fizemos uma verdadeira operação de guerra para tal instalação e ainda não terminamos o serviço. Amanhã a equipe irá trabalhar no suprimento desses terminais e só depois é que estarão em pleno funcionamento”, destacou Rafael Queiroz.

Uma vez em operação, os terminais irão possibilitar que os clientes efetuem saques de dinheiro, dentre outros serviços.

Neste final de semana será efetuado o pagamento dos servidores ligados ao Governo do Estado. Eles recebem justamente no Banco do Brasil.

