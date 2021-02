Estado e município sabiam que esposa de Ulysses seria vacinada, diz diretor da Policlínica

O deputado Roberto Duarte (MDB) destacou que a sociedade espera uma resposta do parlamento

O Comissão Especial de Acompanhamento das Ações de Enfrentamento à Pandemia de Covid-19 no Estado do Acre ouviu na manhã desta quinta-feira (25), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o diretor da Policlínica da Polícia Militar (PM-AC), Cel. Wagner Estanislau de Araújo, que prestou esclarecimentos sobre a vacinação da esposa de Ulisses Araújo, Dayanna Menezes.

No ocasião, ele garantiu que a vacinação da estudante de Psicologia e dos demais estagiários era de conhecimento dos órgãos de saúde do Estado e município.

Na reunião, o deputado comunista Edvaldo Magalhães questionou de quem havia partido a autorização para aplicação da 1° dose da vacinação, e o gestor foi enfático. “Mandamos a relação para as secretarias, e o técnico da secretaria municipal de saúde foi quem aplicou todas as doses na Policlínica. Seguimos o que preconiza o manual do Ministério da Saúde, que destaca que todos aqueles que compõem a cadeia de profissionais que atuam na unidade, têm o direito de receber a vacinação”, explicou.

Como presidente da comissão, o deputado Roberto Duarte (MDB) destacou que a sociedade espera uma resposta do parlamento sobre as denúncias de ‘fura-filas’.

“A Comissão foi criada para acompanhar, fiscalizar e legislar para que as ações de enfrentamento à pandemia, incluindo a vacinação, sejam mais transparentes. Seguiremos incansáveis e faremos o que for necessário para esclarecer todas as situações”, encerrou Duarte.

