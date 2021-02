“Estamos aqui numa missão de apoio e solidariedade”, diz Bolsonaro em Sena Madureira

A cidade de Sena Madureira viveu nesta quarta-feira (24), um momento histórico em face da visita do presidente da República, Jair Bolsonaro. A vinda do presidente foi motivada pela cheia do rio Iaco, que já afeta em torno de 19 mil pessoas, em Sena, e é a maior dos últimos 20 anos.

Inicialmente estava programado apenas um sobrevoo em áreas alagadas, mas o presidente decidiu pousar a aeronave no Estádio José Marreiro Filho, o Marreirão. De lá, acompanhado do senador Márcio Bittar, do governador Gladson Cameli e demais membros da comitiva, ele entrou em um carro e percorreu uma das ruas do município.

Em entrevista ao sistema público de comunicação, Bolsonaro disse que o Governo Federal não medirá esforços para socorrer os municípios afetados pela enchente. “Estamos aqui numa missão de apoio, conforto e solidariedade a população. Quero agradecer o senador Márcio Bittar que viabilizou junto com os outros dois senadores e o governador Gladson Cameli a nossa vinda ao Acre. Assinamos a medida provisória de 450 milhões de reais e o Acre também será contemplado com parte desse recurso”, comentou.

O senador Márcio Bittar falou do momento histórico para Sena e agradeceu o presidente Jair Bolsonaro pelo apoio demonstrado. “Em nome de todo o Acre queremos agradecer o presidente Bolsonaro que tem sido um grande parceiro da nossa população. Já nos ajudou muito nessa pandemia e agora editou uma medida provisória para ajudar os municípios atingidos pela enchente. Sabemos do sofrimento dos moradores e estamos nos mobilizando para amenizar esse grave problema das enchentes”, frisou.

O governador do Acre, Gladson Cameli, também esteve em Sena Madureira acompanhando o presidente da república e demais membros da comitiva. “Retornamos de Brasília juntamente com o presidente e o senador Márcio Bittar e hoje estamos aqui em Sena Madureira, nesse dia histórico. Quem ganha com isso é a nossa população e faremos todos os esforços para amparar as famílias nesse momento tão adverso”, destacou.

Centenas de moradores se deslocaram ao Estádio Marreirão para ver de perto o presidente da república. Bolsonaro trouxe em sua comitiva o Ministro da saúde, Eduardo Pazzuelo, Ministro da cidadania, Onix Lorenzoni, além do presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, dentre outros.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários