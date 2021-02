Ex-zagueiro da Alemanha será julgado por envio de imagens de pedofilia

Christian Metzelder, ex-zagueiro do Real Madrid e da Seleção da Alemanha, será julgado no dia 29 de abril por posse e envio de imagens de pornografia infantil. A data do julgamento foi anunciada nesta segunda-feira (22/2) por um tribunal de Dusseldorf, na Alemanha.

Metzelder é acusado de enviar mensagens de pedofilia no aplicativo WhatsApp para um conhecido e também será julgado pela posse do material. Uma namorada do ex-zagueiro à época foi a responsável pela denúncia contra o ex-jogador, em setembro de 2019. Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários